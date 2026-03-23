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Thót tim cảnh 2 nữ sinh vượt gác chắn khi tàu hỏa lao tới

Cip ghi lại cảnh 2 nữ sinh ở Hà Tĩnh đi xe đạp điện vượt qua gác chắn khi tàu hỏa đang lao tới khiến nhiều người thót tim. Cơ quan chức năng đang vào cuộc xác minh.
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