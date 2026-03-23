Thót tim cảnh 2 nữ sinh lao qua đường ray ngay trước mũi tàu hỏa
(Dân trí) - Video ghi lại cảnh 2 nữ sinh ở Hà Tĩnh đi xe đạp điện vượt qua gác chắn khi tàu hỏa đang lao tới khiến nhiều người thót tim. Cơ quan chức năng đang vào cuộc xác minh.
Ngày 23/3, mạng xã hội Facebook lan truyền clip trích xuất từ camera hành trình của một ô tô ghi lại cảnh 2 nữ sinh liều lĩnh vượt gác chắn đường sắt khi tàu hỏa đang lao tới.
Theo nội dung clip, sự việc được cho xảy ra vào khoảng 13h40 cùng ngày tại điểm giao cắt đường bộ với đường sắt ở thôn 8, xã Phúc Trạch, tỉnh Hà Tĩnh.
Thời điểm này, 2 nữ sinh đi xe đạp điện, người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm, vượt qua ô tô có gắn camera hành trình. Khi đến khu vực giao cắt, gác chắn đã hạ, đèn tín hiệu bật sáng và còi tàu hú liên tục. Nhiều phương tiện khác dừng lại chờ.
Tuy nhiên, 2 nữ sinh bất ngờ lách qua gác chắn để băng qua đường ray trong sự hoảng hốt của những người chứng kiến. Chỉ ít giây sau, đoàn tàu hàng lao qua khu vực này.
Clip sau khi lan truyền đã khiến nhiều người bức xúc trước ý thức tham gia giao thông của 2 học sinh. Nhiều tài khoản cho rằng 2 nữ sinh này đã rất may mắn khi "thoát nạn trong gang tấc".
Một số ý kiến bày tỏ mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc, mời phụ huynh và các em lên làm việc để có biện pháp giáo dục, răn đe, tránh những hậu quả đáng tiếc.
Lãnh đạo xã Phúc Trạch cho biết sẽ chỉ đạo lực lượng công an xác minh vụ việc và có biện pháp xử lý, giáo dục phù hợp.