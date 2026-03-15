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Thời điểm xe tải tông ô tô trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo

Trích xuất camera lực lượng chức năng ghi nhận ô tô con dừng trên làn xe chạy tại cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo và bị xe tải tông mạnh từ phía sau.
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