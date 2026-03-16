Vấn đề pháp lý trong vụ tai nạn trên cao tốc làm 3 người thương vong

Ngày 16/3, lực lượng chức năng tỉnh Khánh Hòa tiếp tục điều tra vụ tai nạn nghiêm trọng trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo (Khánh Hòa) khiến 2 người chết, 1 người bị thương.

Qua trích xuất camera, lực lượng chức năng bước đầu xác định nguyên nhân vụ tai nạn là do tài xế ô tô con dừng phương tiện trên làn đường xe chạy (làn 2) nhưng không đặt cảnh báo phía sau theo quy định. Trong khi đó, tài xế xe tải thiếu chú ý quan sát dẫn đến vụ tai nạn thương tâm. Vị trí xảy ra tai nạn không có làn dừng khẩn cấp.

Thời điểm xe tải tông ô tô trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo (Video: Nguyễn Văn).

Căn cứ hình ảnh trích xuất từ camera và kết quả xác định nguyên nhân ban đầu của lực lượng chức năng, luật sư Trần Hoàng Linh (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) nhận định, trường hợp này hai phương tiện có dấu hiệu lỗi hỗn hợp. Trong đó, ô tô con có dấu hiệu vi phạm quy định về dừng, đỗ trên cao tốc, còn tài xế xe tải được xác định thiếu quan sát, không làm chủ tốc độ dẫn đến tai nạn.

Luật sư Linh cho biết, theo khoản 2, Điều 25 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024 quy định: Chỉ được dừng, đỗ xe ở nơi quy định; trường hợp gặp sự cố kỹ thuật hoặc bất khả kháng buộc phải dừng, đỗ thì phải đưa xe vào làn dừng khẩn cấp cùng chiều xe chạy và bật đèn cảnh báo.

Trường hợp không thể di chuyển vào làn dừng khẩn cấp, tài xế phải bật đèn khẩn cấp, đồng thời đặt biển hoặc đèn cảnh báo phía sau xe với khoảng cách tối thiểu 150m, nhanh chóng báo cho cơ quan Cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên tuyến hoặc cơ quan quản lý đường cao tốc.

Như vậy, khi dừng xe phải bảo đảm bật đèn tín hiệu khẩn cấp, đặt biển hoặc vật cảnh báo cách tối thiểu 150m và thông báo cho lực lượng chức năng.

Ô tô con hư hỏng nặng sau cú đâm mạnh từ phía sau (Ảnh: Hiệp Đồng Nai).

Từ hình ảnh camera cho thấy, xe con vi phạm quy định dừng, đỗ trên cao tốc; xe tải thiếu quan sát. Vì vậy, vụ việc có dấu hiệu lỗi hỗn hợp và cơ quan chức năng có thể khởi tố vụ án hình sự theo Điều 260 Bộ luật Hình sự năm 2015 tội Vi phạm quy định về giao thông đường bộ để làm rõ trách nhiệm những người liên quan.

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, trưa 14/3, xe tải mang biển số 50E-225.xx do N.V.V. (31 tuổi, trú tại tỉnh Cà Mau) điều khiển lưu thông theo hướng Nam - Bắc. Khi đến Km116+100 cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo, phương tiện này va chạm từ phía sau với ô tô con do anh P.N.A. (39 tuổi, trú tại tỉnh Lâm Đồng) điều khiển, trên xe chở 2 người.

Hậu quả, anh A. bị thương, 2 người còn lại trên ô tô con tử vong tại bệnh viện; ô tô con bị bẹp dúm, phần đuôi hư hỏng nặng.