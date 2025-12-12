Video
video cùng chuyên mục

Thoát hiểm ở độ cao 4.500m khi dù mắc vào đuôi máy bay

Một vận động viên Australia đã may mắn thoát hiểm khi dù lượn bị mắc vào đuôi máy bay độ cao hơn 4.500m.
Đọc thêm : Vận động viên thoát hiểm ở độ cao 4.500m khi dù mắc vào đuôi máy bay