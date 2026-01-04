Video
video cùng chuyên mục

Thợ lái máy xúc đào trúng trăn “khủng” khi đang làm đường

Một thợ lái máy xúc trong khi đang đào đất để làm đường tại bang Mato Grosso (Brazil) đã hốt hoảng khi đào trúng một con trăn anaconda cỡ lớn.
Đọc thêm : Thế giới động vật: Sư tử lao đến tấn công trâu rừng non và cái kết khó ngờ