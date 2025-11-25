Video
Thiếu tập trung quan sát, người đi xe máy tự ngã lao vào đầu xe container

Có vẻ như người điều khiển xe máy đang mải nhìn điện thoại, nên không kịp tránh một xe máy khác dừng bên đường, rồi ngã nhào ra trước mũi xe container.
