Thiếu niên đi xe đạp điện huých ngã một phụ nữ rồi bỏ đi luôn

Khuất tầm nhìn nhưng vẫn cố lách qua ô tô, thiếu niên đi xe đạp điện đã lao vào một phụ nữ đang sang đường.
