Thiết lập hàng rào sắt, thắt chặt an ninh trước giờ Khai ấn

Để đảm bảo an ninh, đúng 15h chiều ngày 10/2, tức ngày 14 tháng Giêng âm lịch các hàng rào sắt, các chốt an ninh được bố trí khắp các lối vào cũng như trong khu vực Đền Trần để đảm bảo an ninh trật tự giúp đêm Khai ấn đền Trần diễn ra an toàn và tốt đẹp.