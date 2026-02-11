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Thiết giáp khác thường của Nga xung trận: "Sát thủ" quật hạ UAV

Nga liên tục cải tiến vũ khí nhằm duy trì lợi thế trước đối thủ trong cuộc chiến kéo dài gần 4 năm qua.
Đọc thêm : Thiết giáp khác thường của Nga xung trận: "Sát thủ" quật hạ UAV