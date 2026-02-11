Một thiết bị sử dụng các dây cáp quay tròn để quật hạ UAV trên không vừa được giới thiệu như vũ khí phi truyền thống mới nhất của Nga trong cuộc chiến với Ukraine.

Cỗ máy này, được vận hành bởi một động cơ đặt bên trong xe bọc thép, có 4 đĩa quay, mỗi đĩa gắn khoảng 9-10 sợi cáp thép mảnh.

Một phiên bản nguyên mẫu, được lắp trên một phương tiện mặt đất không người lái đa năng (UGV) có tên Courier, đã được trình chiếu trên chương trình “Phóng viên chiến trường” của truyền hình nhà nước Nga.

Thiết giáp khác thường của Nga xung trận: "Sát thủ" quật hạ UAV (Video: Telegraph).

Thiết bị dạng quạt này dựa trên một ý tưởng chống UAV mà quân đội Nga đã được cấp bằng sáng chế cách đây hơn 2 năm. Nó được thiết kế để đẩy lùi UAV đối phương trước khi chúng kịp tấn công các phương tiện như vậy, vốn có thể mang tải trọng tới 250kg trên chiến trường và thường được sử dụng ở tuyến đầu.

Theo chương trình phát sóng, thiết bị này do thợ máy của Trung đoàn súng trường cơ giới số 70 của Nga chế tạo và đang được thử nghiệm tại các khu vực mặt trận Zaporizhia, miền Nam Ukraine.

Người dẫn chương trình nói: “Thoạt nhìn, đây là một cỗ máy khá kỳ lạ. Theo tiêu chuẩn vũ khí thông thường, nó không có khoang chở hàng, không có súng máy và cũng không có giáp bảo vệ thông thường".

Ông nói thêm: “Thay vào đó là một số đĩa quay với các dây cáp gắn vào. Nhưng chính thiết kế khác thường này lại là sức mạnh chính của nó". Sau đó ông ném một cục băng tuyết lớn vào thiết bị; cục băng bật ra khỏi lớp vỏ.

Đoạn phim tiếp tục cho thấy một khối băng thứ 2 bị hất tung lên không trung rồi vỡ vụn khi rơi xuống đất. Một binh sĩ được xác định là chỉ huy tiểu đội giải thích: “Ý tưởng là khi các đĩa quay tạo ra một cái quạt bằng dây cáp. Khi UAV FPV lao vào tấn công, các dây cáp sẽ hoặc đánh rơi nó hoặc làm lệch hướng bay". Tuy nhiên, đoạn phim không cho thấy bất kỳ biện pháp bảo vệ nào cho nóc xe.

Nga đã được cấp bằng sáng chế cho thiết kế này vào tháng 12/2023 như một phương tiện bảo vệ xe bọc thép khỏi các quả đạn tấn công từ trên cao, dù trước đó chưa từng thấy nguyên mẫu hoạt động nào.

Tháng 5/2025, Nga cũng được cấp bằng sáng chế cho một thiết kế chống UAV tương tự, trong đó lắp nhiều bộ cánh quạt gắn động cơ điện lên thân xe UAZ-452 “Bukhanka”.

Tuy vậy, dây cáp, nhẹ hơn, linh hoạt hơn, bền hơn và rẻ hơn, được cho là có ưu thế so với cánh quạt trong thiết kế trước đó.

Dẫu vậy, cơ chế quay dây cáp chiếm gần như toàn bộ không gian bên trong khung bảo vệ của xe. Theo chuyên trang Defense Express của Ukraine, thiết bị này có thể gặp khó khăn trên địa hình chiến đấu phức tạp hơn, với nguy cơ bị mắc kẹt vào cành cây, bụi rậm và cây cối.

Đây là cải tiến chống UAV mới nhất trong hàng loạt sáng kiến của Nga trong xung đột. Các thiết kế của Nga thường khác thường và có phần đặc biệt nhưng đã thể hiện hiệu quả cao trong việc chống lại UAV của Ukraine trong nhiều tháng qua. Ukraine đã học theo nhiều sáng kiến của Nga dù ban đầu họ tỏ ra hoài nghi về hiệu quả.

Một trong những biến thể gần đây là xe tăng được gắn dày đặc các cụm dây thép chìa ra bên ngoài, được gọi là “bồ công anh” hoặc “nhím”, ám chỉ lớp giáp nhô ra ngoài giống gai nhím. Năm 2024, Nga cũng phát triển “xe tăng rùa” với vỏ giáp bao trùm để hấp thụ đòn tấn công của UAV FPV.