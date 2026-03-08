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Thi thể các binh sĩ Mỹ thiệt mạng ở Trung Đông đã được đưa về nước

Thi thể các binh sĩ Mỹ thiệt mạng ở Trung Đông do vụ tấn công của Iran đã được đưa về nước.
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