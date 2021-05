Thí sinh Nghệ An nhận định về đề thi môn Tiếng Anh

Tại Nghệ An, có gần 28.000 thí sinh dự thi môn Tiếng Anh tại cụm thi do Sở GD&ĐT Nghệ An chủ trì. Thí sinh Nguyễn Lưu Cảnh Hào thì cho rằng đề thi Tiếng Anh dễ hơn đề thử nghiệm trước đây cũng như đề thi thử của các trường, vùng kiến thức bao phủ hẹp hơn. “Với đề này em nghĩ mặt bằng chung điểm Tiếng Anh sẽ cao”, Cảnh Hào dự đoán.