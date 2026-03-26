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Thí sinh Hoa hậu Hoà bình Thái Lan chủ động tháo răng giả

Trong đêm bán kết cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2026, tối 25/3, ở phần thi áo tắm, thí sinh đã chủ động tháo răng giả ngay trên sân khấu.
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