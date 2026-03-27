Diễn áo tắm độc lạ tại Hoa hậu Hoà bình Thái Lan: Chiêu trò hay sáng tạo?

Tại vòng thi bán kết, gần 80 thí sinh trình diễn áo tắm và váy dạ hội để cạnh tranh suất vào chung kết. Tuy nhiên, phần thi áo tắm nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận trên các diễn đàn sắc đẹp khi nhiều thí sinh lựa chọn cách thể hiện khác biệt.

Thay vì phong cách trình diễn tự tin, gợi cảm theo lối truyền thống, một số thí sinh gây chú ý với những động tác bị cho là “lạ” như trườn, bò, tạo dáng trên sàn hoặc thực hiện các hành động bất ngờ trước ống kính.

Trình diễn áo tắm độc lạ tại Hoa hậu Hoà bình Thái Lan 2026 (Video: Grand TV).

Thí sinh Hoa hậu Hoà bình Thái Lan chủ động tháo răng giả trên sân khấu (Video: Grand TV).

Cách trình diễn khác lạ của thí sinh Hoa hậu Hoà bình Thái Lan 2026 (Ảnh: Grand TV).

Những màn thể hiện này khiến phần thi vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Một bộ phận khán giả cho rằng cách trình diễn thiếu phù hợp với tinh thần của một cuộc thi nhan sắc, trong khi số khác nhận định đây là nỗ lực tạo dấu ấn và tăng tính giải trí của cuộc thi.

Hoa hậu Hòa bình Thái Lan là cuộc thi được tổ chức từ năm 2013. Cuộc thi vốn được định vị là sân chơi đề cao sự giải trí và khác biệt. Đây cũng là điểm giúp cuộc thi ghi dấu ấn khi mới ra mắt. Tuy nhiên, ranh giới giữa “sáng tạo” và “chiêu trò” dường như đang ngày càng bị xóa nhòa.

Những năm gần đây, cuộc thi nhiều lần gây tranh cãi với các hình thức tổ chức và tiêu chí chấm điểm. Những màn trình diễn tại bán kết năm 2026, từ việc trườn bò trên sân khấu, tạo dáng gây sốc đến các hành động mang tính gây chú ý quá mức, cho thấy xu hướng lệch chuẩn trong cách thể hiện của thí sinh.

Khi yếu tố gây sốc được đặt lên trên kỹ năng trình diễn và thần thái, phần thi áo tắm - vốn là nơi tôn vinh hình thể và sự tự tin - lại trở thành “sân khấu biểu diễn phản cảm”.

Chung kết Hoa hậu Hoà bình Thái Lan 2026 sẽ diễn ra vào ngày 28/3 (Ảnh: MGT).

Không thể phủ nhận, trong bối cảnh các cuộc thi sắc đẹp đang cạnh tranh khốc liệt về độ phủ sóng, việc tạo điểm nhấn là cần thiết. Thế nhưng, khi những “điểm nhấn” này dựa trên sự lố lăng hoặc phản cảm, giá trị cốt lõi của cuộc thi dễ bị bào mòn. Một sân chơi nhan sắc chỉ còn được nhớ đến bởi những khoảnh khắc gây tranh cãi, thay vì vẻ đẹp, trí tuệ hay thông điệp tích cực.

Đáng chú ý, việc gắn các hoạt động thương mại như livestream (phát sóng trực tuyến) bán hàng, “chốt đơn” vào tiêu chí đánh giá càng khiến cuộc thi trở nên thực dụng. Khi doanh thu có thể quy đổi thành lợi thế cạnh tranh, thí sinh buộc phải tìm mọi cách thu hút sự chú ý, kể cả bằng những hành động vượt khỏi chuẩn mực của một cuộc thi sắc đẹp.

Vấn đề có lẽ không nằm ở việc đổi mới hay phá cách, mà ở cách đổi mới đó có phục vụ giá trị thẩm mỹ hay không. Một cuộc thi nhan sắc có thể khác biệt, nhưng nếu đánh đổi bằng sự phản cảm và mất kiểm soát hình ảnh, "sự không giống ai đó" có thể trở thành con dao hai lưỡi.

Thí sinh Hoa hậu Hoà bình Thái Lan tới điểm thi vòng loại bằng xe cấp cứu (Ảnh: MGT).

Theo các chuyên trang sắc đẹp, cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thái Lan đang có nguy cơ đánh mất uy tín, khi khán giả dần quay lưng vì cảm giác bị “giải trí hóa quá mức”. Công chúng có thể tò mò trước những chiêu trò, nhưng sự tôn trọng và yêu mến lại xuất phát từ giá trị bền lâu.

Đêm bán kết Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2026 vừa qua được một bộ phận khán giả nhận xét kém sôi động so với các mùa trước, dù chương trình vẫn được đầu tư về âm thanh, ánh sáng và hiệu ứng sân khấu. Chất lượng thí sinh năm nay cũng nhận nhiều ý kiến trái chiều, từ ngoại hình đến kỹ năng trình diễn.

Chung kết Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2026 sẽ diễn ra vào ngày 28/3. Người chiến thắng sẽ đại diện quốc gia tham dự Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2026. Đương kim Hoa hậu Hòa bình Thái Lan là Saranrat Puagpipat, người từng giành danh hiệu Á hậu 1 tại Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025.