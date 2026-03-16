Video
video cùng chuyên mục

Thí sinh hoa hậu gây sốt với bài hùng biện "Nếu cả đời không rực rỡ"

Mỹ nhân sinh năm 2004 tại Miss World Vietnam 2025 gây sốt khi hùng biện về chủ đề "Nếu cả đời không rực rỡ" với thông điệp sâu sắc, giọng điệu truyền cảm.
Đọc thêm : Thí sinh hoa hậu gây sốt với phần hùng biện "Nếu cả đời không rực rỡ"