Thí sinh hoa hậu gây sốt với phần hùng biện "Nếu cả đời không rực rỡ"

Gần đây, câu hỏi "Nếu cả đời không rực rỡ thì sao?" gây sốt mạng xã hội, trở thành chủ đề thảo luận của giới trẻ xoay quanh khái niệm thành công, đích đến của cuộc đời.​ Nhiều nghệ sĩ, người nổi tiếng cũng chia sẻ quan điểm về tiêu chuẩn "thế nào là cuộc đời rực rỡ" và động viên người trẻ sống lạc quan trước nhiều thử thách.

Trong phần thi Head To Head Challenge (Người đẹp bản lĩnh) - phần thi thuộc khuôn khổ Miss World Vietnam 2025 diễn ra hôm 13/3 vừa qua - thí sinh Lê Phương Khánh Như cũng đã có bài hùng biện liên quan đến chủ đề đang gây sốt mạng.

Thí sinh hoa hậu gây sốt với bài hùng biện "Nếu cả đời không rực rỡ thì sao?" (Video: Miss World Vietnam).

Hiện tại, các video về phần hùng biện này thu hút hàng trăm ngàn lượt xem. Khán giả dành nhiều lời khen cho những chia sẻ truyền cảm hứng của người đẹp sinh năm 2004.

Theo Khánh Như, sự rực rỡ không chỉ dành cho những người đứng trên sân khấu lớn với hàng nghìn khán giả, mà còn hiện diện trong những điều giản dị, khi mỗi người tin vào con đường mình chọn, sống tử tế và nỗ lực tạo ra giá trị cho bản thân cũng như xã hội.

Khánh Như nhấn mạnh, mỗi người đều có thể tỏa sáng theo cách riêng, từ người phụ nữ dậy sớm chăm lo gia đình, những thành viên ê-kíp âm thầm phía sau sân khấu, đến bất kỳ ai đang cố gắng tốt lên mỗi ngày. Với cô, “rực rỡ” không phải để đứng trên người khác, mà là hành trình sống hết mình, bản lĩnh và có lý tưởng.

"Rực rỡ không phải đặc quyền của những ai sở hữu cơ hội hoàn hảo. Bản thân tôi khi có cơ hội đứng ở sân khấu nhiều ánh đèn, có 1.000 khán giả vỗ tay chắc chắn đó là rực rỡ. Nhưng sân khấu không có ánh đèn nào và chỉ có 10 người vỗ tay thì sao? Vẫn là rực rỡ.

Tôi tin chắc một điều rằng có thể chúng ta đang rực rỡ nhưng bản thân chưa nhìn ra điều đó. Nhưng tự nhận mình rực rỡ không phải là để đứng trên cao người khác mà để hiểu rằng mỗi ngày mình tốt hơn 1% thì mình cũng đang trân trọng những trải nghiệm mà mình có. Nếu chúng ta là cây đại thụ thì hãy chọn tỏa bóng mát, nếu chúng ta là ngọn cỏ thì hãy chọn phủ xanh đồi trọc. Nếu chúng ta là con người thì hãy chọn sống hết mình, sống bản lĩnh, sống tử tế và tạo ra giá trị cho xã hội", trích phần hùng biện của Khánh Như.

Ở phần cuối bài chia sẻ, thí sinh hoa hậu cũng cho rằng, ngay cả khi hoàn cảnh chưa cho phép tỏa sáng, con người vẫn có thể tìm lại lý tưởng sống và tiếp tục rực rỡ theo cách của riêng mình.

Khán giả dành nhiều lời khen cho giọng điệu truyền cảm, phong thái tự tin của Khánh Như (Ảnh: Chụp màn hình).

Khán giả nhận xét, Khánh Như có phong thái tự tin, tư duy sâu sắc, giọng điệu truyền cảm nên đã truyền tải được thông điệp một cách trọn vẹn. Tại phần thi này, cô cũng nhận được sự đánh giá cao từ Hội đồng giám khảo.

Cuối cùng, vượt qua 14 thí sinh khác, Khánh Như chiến thắng phần thi, đoạt giải Người đẹp bản lĩnh và tiến vào top 20 chung cuộc của Miss World Vietnam 2025.

Trên trang cá nhân, cô bày tỏ cảm xúc hạnh phúc, gửi lời cảm ơn vì sự yêu mến của khán giả sau thành tích đầu tiên ở Miss World Vietnam. "Tôi sẽ cố gắng nhiều hơn nữa trong hành trình phía trước", Khánh Như chia sẻ.

Nhan sắc đời thường của Khánh Như (Ảnh: Facebook nhân vật).

Lê Phương Khánh Như quê ở Khánh Hòa, tốt nghiệp Đại học Kinh tế TPHCM. Cô từng là Á khôi 1 Hoa khôi Sinh viên Việt Nam khu vực miền Nam 2023, Á quân Tranh biện Sinh viên Kinh tế, Quán quân Én Vàng UEF 2024...

Tại Miss World Vietnam 2025, Khánh Như được dự đoán là ứng cử viên nặng ký cho vương miện hoa hậu nhờ ngoại hình sáng, khả năng giao tiếp tiếng Anh lưu loát và tư duy phản biện thông minh.