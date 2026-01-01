Video
Theo chuyến xe cấp cứu xuyên đêm “không biết” ngày nghỉ lễ

Cuộc gọi 115 ở phòng điều phối vừa gác máy cũng là lúc những chuyến xe cấp cứu sẵn sàng lên đường nhận nhiệm vụ.
