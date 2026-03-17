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Theo chân giám đốc 9X đạp xe đi làm: 30km mỗi ngày giữa phố đông

Bỏ thói quen đi ô tô, anh Nguyễn Văn Tài (SN 1991) chọn đạp xe gần 30km mỗi ngày từ Nhà Bè vào trung tâm TPHCM để đi làm.
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