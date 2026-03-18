Giám đốc 9X ở TPHCM cất ô tô đạp xe 30km đi làm, để dành được 5 triệu/tháng

Theo chân giám đốc 9X đạp xe đi làm 30km mỗi ngày giữa phố đông (Video: Cát Tường).

7h sáng, trong khu chung cư ở xã Nhà Bè (TPHCM), anh Nguyễn Văn Tài (SN 1991) bắt đầu chuẩn bị cho một ngày làm việc mới. Cũng giống như nhiều dân văn phòng khác, anh uống trà và kiểm tra lại lịch làm việc trong ngày. Nhưng khác với trước đây, phương tiện đưa anh đến công ty giờ không phải ô tô hay xe máy, mà là xe đạp.

Anh Nguyễn Văn Tài hiện là giám đốc kinh doanh của một công ty phân phối các thương hiệu công nghệ tại Việt Nam. Công việc đòi hỏi anh thường xuyên gặp gỡ đối tác và di chuyển trong nội thành. Trước đây, anh chủ yếu đi ô tô, thỉnh thoảng dùng xe máy. Khoảng hơn một tuần trở lại đây, anh quyết định chuyển sang đạp xe đi làm mỗi ngày.

“Thật ra tôi bắt đầu tìm hiểu việc đi xe đạp từ khoảng tháng 6 năm ngoái. Lúc đó bố tặng tôi một chiếc xe đạp gấp thể thao, nên cuối tuần tôi chỉ đạp quanh khu quận 7 (cũ) cho vui. Sau Tết tôi bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc hơn và quyết định dùng xe đạp để đi làm”, anh kể.

Sau bữa sáng, anh Tài bắt đầu chuẩn bị đồ đạc cho hành trình khoảng 10km đến nơi làm việc. So với trước đây, khâu chuẩn bị giờ cầu kỳ hơn một chút. Ngoài balo đựng laptop và tài liệu làm việc, anh mang theo bình nước, găng tay, khăn giấy và áo khoác chống nắng. Chiếc áo khoác dài tay được anh xem như vật dụng không thể thiếu.

Theo anh, chiếc áo này không chỉ giúp chống nắng mà còn hạn chế bụi bẩn hoặc nước bắn vào quần áo khi di chuyển trên đường. Nhờ vậy, khi đến nơi làm việc, anh vẫn giữ được vẻ gọn gàng, lịch sự.

Trước khi rời nhà, anh cũng sử dụng lăn khử mùi để tránh cảm giác khó chịu sau khi vận động. Ở văn phòng, anh để sẵn thêm một chai xịt khử mùi để dùng khi cần. “Quãng đường tôi đi không quá xa nên cũng không cần mang theo quần áo để thay. Tôi chọn loại xe phù hợp với dân văn phòng nên khi mặc đồ công sở vẫn đạp xe khá thoải mái", anh nói.

7h30, anh Tài dắt chiếc xe đạp ra khỏi khu nhà. Đây là mẫu xe đạp trợ lực điện mà anh mới mua sau Tết Nguyên đán. Theo anh, giá của chiếc xe hơn 39 triệu đồng. Nhờ làm việc trong lĩnh vực công nghệ và có quen biết với hãng xe nên anh mua được với mức giá hỗ trợ thấp hơn một chút.

Chiếc xe trợ lực điện giúp người đạp tiết kiệm sức hơn so với xe đạp thông thường, đặc biệt khi di chuyển quãng đường dài hoặc qua những đoạn dốc.

Trước đây, khi di chuyển bằng ô tô hoặc xe máy, anh Tài thường rời nhà khá muộn. Tuy nhiên, từ khi chuyển sang đi xe đạp, anh buộc phải điều chỉnh lại nhịp sinh hoạt hằng ngày. Thời gian di chuyển lâu hơn nên mỗi buổi sáng anh chủ động xuất phát sớm, đồng thời dự trù thêm khoảng 30 phút cho các cuộc hẹn.

“Trước kia, 8h tôi mới bắt đầu đi làm thì vẫn kịp. Còn bây giờ khi đi xe đạp, tôi thường xuất phát sớm hơn, khoảng 7h30 hoặc 7h40 để không bị vội vàng mà vẫn đảm bảo đúng giờ", anh chia sẻ.

Theo anh Tài, quãng đường từ nhà ở Nhà Bè đến nơi làm việc dài khoảng 10km. Như vậy, nếu tính cả lượt đi và về, mỗi ngày anh đạp xe khoảng 20km. Ngoài việc đi làm, thỉnh thoảng anh còn đi xe đạp để gặp đối tác hoặc đi học, nên có những ngày tổng quãng đường khoảng 30km.

“Có hôm tôi đạp xe lên khu vực Công viên Gia Định để đi học. Quãng đường khá xa so với nhà nên tổng quãng đường di chuyển trong ngày có thể vượt 30km", anh cho biết.

Đi xe đạp trên tuyến đường quen thuộc từ Nhà Bè vào trung tâm thành phố, anh Tài cảm nhận nhiều khác biệt so với trước. Nếu như khi đi ô tô, anh thường phải kiên nhẫn chờ đợi giữa dòng xe nối đuôi nhau, thì khi đạp xe, anh có thể nhẹ nhàng len lỏi giữa các khoảng trống.

“Vất vả hơn một chút nhưng lại khá thư thái. Tôi được vận động, hít thở không khí buổi sáng và quan sát đường phố theo cách khác”, anh nói.

Anh Tài cho biết việc đi xe đạp giữa dòng xe đông đúc đòi hỏi người lái phải quan sát kỹ và giữ thói quen di chuyển an toàn. Theo anh, xe đạp có kích thước nhỏ và tốc độ chậm hơn các phương tiện khác, vì vậy anh thường đi sát lề đường để tránh cản trở giao thông. Ngoài ra, chiếc xe còn được anh gắn đèn hậu và tín hiệu phía sau, đặc biệt hữu ích khi di chuyển vào buổi tối hoặc trong điều kiện ánh sáng kém.

Từ Nhà Bè vào trung tâm thành phố, anh phải đi qua nhiều cây cầu lớn như cầu Kênh Tẻ, cầu Ông Lãnh. Nhờ có trợ lực, anh vẫn có thể đạp xe qua cầu khá dễ dàng mà không cần xuống dắt bộ. Trong khi đó, nếu đạp xe để tập thể thao, anh thường dùng xe đạp thường và điều chỉnh bộ líp để giảm lực đạp khi lên dốc.

Anh Tài cho biết việc đi xe đạp cũng mang lại những trải nghiệm thú vị trong hành trình buổi sáng. Trước đây, khi di chuyển bằng ô tô, anh khá bất tiện nếu muốn ghé vào mua đồ ăn sáng trên đường nên thường phải đợi đến công ty rồi mới đặt đồ ăn.

Còn khi đi xe đạp, anh có thể dễ dàng dừng lại ở bất kỳ quán quen nào ven đường để mua cà phê hoặc ổ bánh mì. “Đi xe đạp nên mình chủ động hơn, thấy quán nào tiện là có thể ghé vào ngay. Với tôi đó cũng là một trải nghiệm khá thú vị”, anh nói.

Khoảng 8h, sau khi đạp gần 10km, anh Tài có mặt tại văn phòng để trao đổi nhanh công việc với một số nhân viên. Dựng xe trước cửa, anh nhanh tay tháo găng, cởi áo khoác chống nắng, chỉnh lại trang phục rồi bước vào bên trong. Trong balo, anh luôn mang theo khăn giấy để lau mồ hôi sau quãng đường đạp xe buổi sáng.

Theo anh, việc đạp xe vẫn khiến cơ thể ra mồ hôi nhưng không quá nhiều và không ảnh hưởng đến công việc. “Sau khoảng một tuần đạp xe đi làm, tôi thấy sức bền của mình tăng lên khá rõ. Khi cơ thể quen vận động mỗi ngày thì cảm giác rất thoải mái”, anh nói.

Khoảng 9h, sau khi xử lý xong một số công việc tại văn phòng, anh Tài lại tiếp tục rời đi để gặp đối tác trong nội thành. Dù là giám đốc, anh cho biết bản thân không ngại việc đạp xe khi đi gặp đối tác, kể cả ở những địa điểm sang trọng.

“Quan trọng là mình chuẩn bị chỉn chu và giữ tác phong chuyên nghiệp. Cuối cùng đối tác vẫn nhìn vào giá trị công việc mình mang lại, chứ không phải mình đến bằng phương tiện gì”, anh nói.

Theo anh, sau đại dịch Covid-19, ngày càng nhiều người quan tâm hơn đến lối sống lành mạnh và việc rèn luyện sức khỏe. “Trong môi trường làm việc của tôi, không ít người ở các tập đoàn lớn cũng có thói quen chạy bộ hoặc đạp xe mỗi ngày. Họ xem đó là một niềm tự hào về lối sống khỏe", anh nói.

Không chỉ mang lại lợi ích về sức khỏe, việc chuyển sang đi xe đạp cũng giúp anh Tài giảm đáng kể chi phí di chuyển hằng ngày. Trước đây, khi sử dụng ô tô để đi làm, trung bình mỗi tuần anh phải đổ xăng khoảng 850.000 đồng cho một lần đầy bình, chưa kể các khoản chi phí phát sinh.

Tiền gửi xe cũng tốn một khoản không nhỏ. Riêng tại nơi làm việc của anh, phí giữ ô tô khoảng 50.000 đồng mỗi ngày. Những ngày phải di chuyển gặp đối tác hoặc đến nhiều địa điểm khác nhau, chi phí gửi xe có thể tăng lên khoảng 100.000-150.000 đồng mỗi ngày.

“Tính trung bình, riêng tiền giữ xe mỗi tuần cũng khoảng 400.000 đồng, chưa kể tiền xăng khoảng 850.000 đồng", anh Tài nói. Vì vậy, khi chuyển sang đi xe đạp, anh gần như tiết kiệm được phần lớn những chi phí này.

So với xe máy hay ô tô, anh Tài thừa nhận việc đi xe đạp cũng có một số bất tiện nhất định. Ví dụ, xe đạp không có cốp chứa đồ như ô tô hay xe máy. Vì vậy, anh phải chuẩn bị thêm bao chống nước cho balo để bảo vệ laptop và các vật dụng quan trọng khi gặp mưa. Ngoài ra, với xe trợ lực điện, người sử dụng cũng cần tính toán quãng đường và mức pin trước khi di chuyển xa để tránh hết pin giữa đường.

Theo anh Tài, những người muốn thử đạp xe đi làm nên bắt đầu bằng việc chọn chiếc xe phù hợp với nhu cầu và quãng đường di chuyển, thay vì chạy theo những mẫu xe quá đắt tiền. Bên cạnh đó, việc chuẩn bị kỹ trước khi xuất phát cũng rất quan trọng. Một số vật dụng như nước uống, áo mưa, khăn lau mồ hôi hoặc phụ kiện hỗ trợ sẽ giúp hành trình thuận tiện hơn.

“Đặc biệt vào mùa nắng, mọi người nên chú ý bổ sung đủ nước và không nên cố gắng quá sức khi chưa quen với việc đạp xe đường dài", anh chia sẻ.

Sau khoảng một tuần "cất ô tô đi xe đạp", anh cho biết bản thân muốn duy trì thói quen này lâu dài. Với anh, mỗi buổi sáng đạp xe giữa dòng người tấp nập không chỉ là cách di chuyển tiết kiệm, mà còn là khoảng thời gian vận động và thư giãn hiếm hoi trong một ngày bận rộn.