Thế giới trông như thế nào trong đôi mắt của loài mèo?

Nghệ sĩ Nickolay Lamm đã tạo ra một loạt các mô phỏng để mô tả sự khác biệt giữa những thứ loài mèo nhìn thấy so với cách chúng ta nhìn thấy. Tham khảo ý kiến từ tất cả các bệnh viện và viện nghiên cứu về mắt của động vật như All Eye Animal Clinic, The Animal Eye Institue và Penn Vet, ông đã chứng minh rằng trong khi loài mèo có thể nhìn tốt hơn vào ban đêm, thì chúng lại gặp khó khăn khi nhìn vào những thứ có nhiều màu sắc và khi nhìn mọi vật ở khoảng cách trên 6 mét.