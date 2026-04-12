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Tháp đá cổ "độc nhất vô nhị" ở Hà Tĩnh

Tháp đá cổ tại tỉnh Hà Tĩnh là một di tích kiến trúc nghệ thuật được đánh giá "độc nhất vô nhị". Trải qua hơn 500 năm, công trình vẫn giữ được gần như nguyên vẹn.
Đọc thêm : Tháp đá cổ "độc nhất vô nhị" ở Hà Tĩnh, sừng sững suốt hơn 500 năm