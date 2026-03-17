Video
video cùng chuyên mục

Tháo dỡ các công trình sai phạm dọc Đại lộ Thăng Long

Các lực lượng chức năng đang tiến hành phá dỡ các công trình vi phạm tại khu đất nông nghiệp rộng 4,3ha ở Đại Mỗ, Hà Nội.
Đọc thêm : Hơn 100 người tháo dỡ công trình vi phạm trên đất nông nghiệp 4,3ha