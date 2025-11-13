Video
video cùng chuyên mục

Thanh Thủy khoe chân dài miên man trong vị trí vedette

Hoa hậu Thanh Thủy đóng vai trò vedette (kết màn) cho bộ sưu tập mở màn mang tên “Khởi nguồn thuần khiết” của nhà thiết kế Vũ Việt Hà.
