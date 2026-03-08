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Thành phố Tel Aviv bị tên lửa Iran tấn công, phòng không Israel bất lực

Thành phố Tel Aviv bị tên lửa Iran tấn công, phòng không Israel nỗ lực đánh chặn nhưng không thành công.
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