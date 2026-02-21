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Thành phố an toàn bắt đầu từ chính bạn

Đường phố không chỉ là nơi ta đi, mà còn là nơi ta gặp nhau. Đừng để sự vội vã che mờ sự tử tế.
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