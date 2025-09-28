Video
video cùng chuyên mục

Thanh niên tông xe máy ngang hông xe tải tại ngã tư

Dù chiếc xe tải đã di chuyển chậm qua ngã tư để quan sát nhưng khi đi đến giữa giao lộ, một thanh niên điều khiển xe máy tốc độ cao đã đâm mạnh vào hông của chiếc xe này.
