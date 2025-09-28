Video
Thanh niên suýt gặp tai nạn nghiêm trọng khi đang tháo dỡ nhà

Khoảnh khắc thót tim do camera giám sát ghi lại cho thấy một nhóm người đang tháo dỡ nhà, bất ngờ một mảng tường lớn đổ sập xuống một người đang đứng phía dưới.
