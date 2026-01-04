Video
video cùng chuyên mục

Thanh niên phóng xe máy tốc độ cao, đâm mạnh vào ô tô đang quay đầu

Nam thanh niên đầu trần, điều khiển xe máy tốc độ cao, khi gặp ô tô đang quay đầu đã không kịp thời xử lý nên đâm mạnh vào hông của chiếc xe này.
