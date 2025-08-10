Video
Thanh niên lao xe máy từ nhà ra đường gây tai nạn liên hoàn

Dù điều khiển xe máy từ nhà ra đường, nam thanh niên không giảm tốc độ để quan sát, dẫn đến một vụ tai nạn liên hoàn cho 2 phương tiện khác.
