Thanh niên gây hỏa hoạn vì châm lửa hút thuốc cạnh trạm xăng

Camera giám sát tại một trạm xăng ở bang Maranhao (Brazil) đã ghi lại khoảnh khắc một thanh niên châm lửa hút thuốc cạnh xe bồn đã gây nên một vụ hỏa hoạn.
