Video
video cùng chuyên mục

Thanh niên gặp nạn vì phóng xe máy tốc độ cao

Thanh niên điều khiển xe máy tốc độ cao, khi gặp tình huống bất ngờ đã không kịp xử lý dẫn đến tai nạn cho chính mình.
Đọc thêm : Nổi bật tuần qua: Cô gái buông 2 tay khi chạy xe máy còn khoe lên mạng