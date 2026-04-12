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Thanh niên đi xe máy suýt trả giá đắt vì vượt ẩu

Nam thanh niên đầu trần, chạy xe máy vượt ẩu ở đoạn đường hẹp và khuất tầm nhìn, suýt đối đầu với một chiếc xe tải chạy ngược chiều.
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