Video
video cùng chuyên mục

Thanh niên đi xe máy phóng nhanh qua giao lộ, đâm ngã người sang đường

Người sang đường đã bị rơi mũ bảo hiểm khỏi đầu trước khi ngã xuống đường, trong khi chiếc xe điện văng xa vài mét.
Đọc thêm : Thanh niên đi xe máy phóng như "thần gió", đâm ngã người sang đường