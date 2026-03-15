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Thanh niên bắt nhầm trăn cỡ lớn ẩn mình dưới nước lụt

Nam thanh niên khi nhìn thấy đầu của một con rắn lấp ló dưới nước lụt đã dùng tay không bắt lấy con vật, mà không hay biết đó là một con trăn cỡ lớn.
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