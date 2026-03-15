Thế giới động vật: Khoảnh khắc đáng yêu khi khỉ mẹ kiên nhẫn dạy con tập đi

Khoảnh khắc đáng yêu khi khỉ mẹ kiên nhẫn dạy con tập đi

Khỉ mẹ kiên nhẫn khi dạy cho khỉ con chập chững những bước đi đầu đời. Sau khi để khỉ con tự bước đi một mình, khỉ mẹ đã chạy đến ôm con vào lòng, thể hiện tình yêu.

Khỉ mẹ kiên nhẫn dạy con tập đi (Video: X).

Thanh niên bắt nhầm trăn cỡ lớn ẩn mình dưới nước lụt

Nam thanh niên khi nhìn thấy đầu của một con rắn lấp ló dưới nước lụt đã dùng tay không bắt lấy con vật, mà không hay biết đó là một con trăn cỡ lớn.

Khi nhận ra kích thước to lớn của con trăn, người này đã hốt hoảng vứt con vật xuống nước và bỏ chạy.

Thanh niên bắt nhầm trăn cỡ lớn ẩn mình dưới nước lụt (Video: X).

Chó rừng rình rập, tóm gọn chim bồ câu để ăn thịt

Chó rừng là loài động vật đi săn lén lút và cơ hội. Chúng thường âm thầm tiếp cận con mồi và khi khoảng cách đủ gần, chúng sử dụng tốc độ để lao ra kết liễu con mồi.

Chó rừng cũng là loài động vật biết cách phối hợp nhóm ăn ý khi đi săn. Một thành viên trong đàn sẽ đánh lạc hướng con mồi để những thành viên khác lẻn đến từ phía sau để kết liễu.

Chó rừng rình rập, tóm gọn chim bồ câu để ăn thịt (Video: WLA).

Đàn chim bay cùng nhau để tránh bị đại bàng tấn công

Đàn chim quelea mỏ đỏ đã cho thấy sức mạnh của sự đoàn kết, khi chúng đã bay lượn cùng nhau một cách nhịp nhàng và ăn ý, tạo thành một khối gắn kết giống như một sinh vật khổng lồ để đánh lạc hướng con đại bàng đang lao đến để tấn công.

Đàn chim bay cùng nhau để tránh bị đại bàng tấn công (Video: Kruger).

Sư tử đầu đàn nhường bữa ăn cho những con non

Sư tử đầu đàn đã cho thấy quyền lực của mình khi xua đuổi những con cái, nhường cho những con non trong đàn thưởng thức bữa ăn, trước khi đến lượt của những con sư tử trưởng thành.

Sư tử đầu đàn nhường bữa ăn cho những con non (Video: Instagram).

Trăn đá châu Phi săn linh dương cỡ lớn để ăn thịt

Đoạn video cho thấy khoảnh khắc một con trăn đá châu Phi đang tha xác con linh dương impala đến nơi an toàn trước khi thưởng thức con mồi, khiến nhiều người kinh ngạc vì trăn có thể nuốt chửng con mồi cỡ lớn.

Trăn và rắn đều là những loài động vật nuốt sống con mồi, chứ không xé nhỏ bữa ăn để từ từ thưởng thức. Việc nuốt sống toàn bộ con mồi giúp các loài trăn, rắn tiêu hóa thức ăn lâu hơn, cho phép chúng nghỉ ngơi và không cần phải đi săn trong nhiều ngày.

Hầu hết các loài trăn đều có xương hàm dưới với khả năng tách rời, thay vì cố định và dính chặt vào nhau, cho phép mở rộng miệng và nuốt con mồi cỡ lớn. Ngoài ra, xương sọ của trăn cũng có tính linh hoạt cao, giúp nuốt được con mồi to lớn hơn nhiều so với kích thước đầu của mình.

Những loài trăn cỡ lớn như trăn gấm, trăn lưới, trăn anaconda hay trăn đá châu Phi… có thể ăn thịt những loài động vật cỡ lớn như nai, hươu, linh dương, lợn rừng hay thậm chí là con người.

Trăn đá châu Phi săn linh dương cỡ lớn để ăn thịt (Video: Safariman Expeditions).

Gà trống “ga lăng” nhường lại bữa ăn cho gà mái

Khi được chủ cho ăn, chú gà trống đã từ tốn nhường lại con mồi cho gà mái, chứ không ích kỷ thưởng thức bữa ăn một mình.

Gà trống “ga lăng” nhường lại bữa ăn cho gà mái (Video: X).

Mẹ con lợn rừng chạy hết tốc lực khi bị báo hoa mai săn đuổi

Hai mẹ con lợn rừng đang đi dạo thì bất ngờ bị báo hoa mai ẩn nấp trong bụi rậm lao ra tấn công. Cặp đôi lợn rừng đã phát huy thế mạnh về tốc độ, nhanh chân chạy thoát sự truy đuổi của kẻ đi săn.

Mẹ con lợn rừng chạy hết tốc lực khi bị báo hoa mai săn đuổi (Video: Enkaji safaris)

Hai mẹ con hươu cao cổ hợp sức chống lại bầy sư tử

Trong một khoảnh khắc sơ hở, hươu cao cổ mẹ đã để quên con, tạo cơ hội cho sư tử lao đến để tấn công hươu con. Tưởng rằng hươu con sẽ dễ dàng bị sư tử hạ gục và trở thành con mồi, nhưng nó đã vung chân đuổi sư tử ra xa.

Hươu mẹ khi thấy con của mình gặp nguy hiểm cũng nhanh chóng quay trở lại xua đuổi những kẻ săn mồi để bảo vệ cho con.

2 mẹ con hươu cao cổ hợp sức chống lại bầy sư tử (Video: Kruger).

Cận cảnh kích thước to lớn của một con cá mặt trời

Cá mặt trời, còn có tên gọi cá mola mola, cá thái dương… là một trong những loài cá xương lớn nhất thế giới, sở hữu hình dáng rất đặc biệt với phần thân dẹt, trông như một cái đầu cá khổng lồ với vây lưng và vây hậu môn dài, không có đuôi thực sự.

Cá mặt trời trưởng thành dài đến 1,8m, chiều rộng thân khoảng 2,5m và nặng đến hơn 2 tấn. Thức ăn của loài cá này là sứa, mực nhỏ, cá nhỏ, động vật giáp xác, rong biển…

Dù có kích thước to lớn, cá mặt trời lại chậm chạp, hiền lành và vô hại với con người.

15/03/2026 - 07:12