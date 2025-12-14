Video
video cùng chuyên mục

Thanh Bảo xuất sắc giành HCV 200m bơi ếch ở SEA Games 33

Pham Thanh Bảo hoàn thành phần thi của mình với thành tích 2 phút 12 giây 81, qua đó giành tấm HCV.
Đọc thêm : Vượt qua Thái Lan, đội tuyển bơi Việt Nam ghi dấu ấn ở SEA Games 33