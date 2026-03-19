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Thắng Uzbekistan 2-0, tuyển nữ Philippines giành vé dự World Cup 2027

Đánh bại đội tuyển nữ Uzbekistan với chiến thắng 2-0 trong trận play-off khu vực châu Á, Philippines giành vé dự World Cup bóng đá nữ năm 2027.
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