Thắng Philippines, U22 Malaysia giành HCĐ SEA Games 33

Trận tranh huy chương đồng môn bóng đá nam đã khép lại với thắng lợi 2-1 nghiêng về U22 Malaysia chiều 18/12.
