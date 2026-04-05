Video
video cùng chuyên mục

Thằn lằn đứt đuôi để đánh lạc hướng kẻ thù

Thằn lằn sở hữu chiếc đuôi đặc biệt, có thể cho phép chúng tự đứt lìa ra khỏi cơ thể khi cần. Đặc biệt, phần đuôi này vẫn có thể cử động sau khi đã bị đứt để thu hút những kẻ săn mồi.
Đọc thêm : Thế giới động vật: Cá sấu tìm đường chạy trốn khi đối mặt trăn khổng lồ