Thằn lằn sở hữu chiếc đuôi đặc biệt, có thể cho phép chúng tự đứt lìa ra khỏi cơ thể khi cần. Đặc biệt, phần đuôi này vẫn có thể cử động sau khi đã bị đứt để thu hút những kẻ săn mồi.