Thế giới động vật: Cá sấu tìm đường chạy trốn khi đối mặt trăn khổng lồ

Cá sấu e dè khi phải đối mặt với trăn anaconda khổng lồ

Con cá sấu đã thể hiện sự e dè và tìm đường chạy trốn khi nhìn thấy trước mặt là một con trăn anaconda cỡ lớn, với chiều dài ước tính đến 5m. Với kích thước to lớn này, trăn anaconda hoàn toàn có thể siết chết và nuốt chửng một con cá sấu trưởng thành.

Cá sấu e dè khi phải đối mặt với trăn anaconda khổng lồ (Video: X).

Báo hoa mai tấn công chó nhà trong đêm và cái kết

Đoạn video do camera giám sát ghi lại tại một khu dân cư ở thành phố Haridwar (Ấn Độ), cho thấy khoảnh khắc một con báo hoa mai âm thầm tiếp cận và tấn công chó nhà trong đêm tối.

Con báo di chuyển lặng lẽ đến mức loài chó vốn nổi tiếng thính tai cũng không thể phát hiện ra. Khi bị báo tấn công, con chó đã cố gắng vùng vẫy để tìm cách giải thoát.

Những con chó nhà ở xung quanh khi nghe thấy tiếng động lớn đã chạy đến để hỗ trợ cho đồng loại. Bị đàn chó nhà bao vây và chống trả, báo hoa mai đã buộc phải bỏ lại con mồi để rời đi.

Báo hoa mai tấn công chó nhà trong đêm và cái kết (Video: TOI).

Chú voi con mồ côi sà vào lòng người chăm sóc để ngủ

Một chú voi non đã bị mắc kẹt trong bùn và bị đàn bỏ rơi tại tỉnh Bueng Kan (Thái Lan). Các nhân viên kiểm lâm đã giải cứu chú voi này và chăm sóc con vật trong 5 tháng. Sau khi được trả về đàn, chú voi non không được đàn chấp thuận nên tiếp tục được các nhân viên kiểm lâm chăm sóc.

Đoạn video cho thấy chú voi non đã trở nên thân thiện với các nhân viên kiểm lâm, sà vào lòng của người chăm sóc để ngủ.

Các nhân viên kiểm lâm cho biết voi non giờ đã quá quen thuộc với con người và khó có thể hòa nhập trở lại với đàn voi hoang dã, do vậy có thể con vật sẽ tiếp tục sống chung với con người cho đến khi trưởng thành.

Chú voi con mồ côi sà vào lòng người chăm sóc để ngủ (Video: Newsflare).

Bọ ngựa cái ăn thịt con đực sau khi giao phối

Bọ ngựa cái ăn thịt con đực sau khi giao phối, hoặc thậm chí ngay cả khi đang giao phối, là hành vi nổi tiếng của loài bọ ngựa.

Sở dĩ có điều này vì bọ ngựa cái cần rất nhiều năng lượng để giúp trứng phát triển sau khi giao phối, trong khi đó con đực là nguồn thức ăn giàu năng lượng đang có sẵn và dễ tiếp cận. Nhiều nghiên cứu cho thấy những con bọ ngựa cái ăn thịt bạn tình sẽ đẻ được nhiều trứng hơn và tỷ lệ trứng nở cũng cao hơn.

Tuy nhiên, không phải lúc nào bọ ngựa cái cũng ăn thịt bạn tình và đôi khi, con đực đề cao cảnh giác vẫn có thể tránh được cảnh bị bạn tình ăn thịt.

Bọ ngựa cái ăn thịt con đực sau khi giao phối (Video: X).

Cặp đôi kinh hãi phát hiện rắn hổ mang trên giường trong phòng khách sạn

Một cặp vợ chồng trong khi đang ngủ tại một khách sạn ở tỉnh Krabi (Thái Lan) đã bị đánh thức khi cảm thấy có thứ gì đó bò qua người. Khi thức giấc, cả 2 kinh hoàng khi nhận ra một con rắn hổ mang đang nằm trên giường.

Khách sạn đã gọi đội bắt rắn đến để xử lý. Con rắn hổ mang được các chuyên gia lôi ra khỏi gầm giường trong trạng thái kích động. Con vật sau đó được trả về tự nhiên, cách xa nơi con người sinh sống.

Không có ai bị cắn trong sự việc này, nhưng cặp đôi du khách đã bị tổn thương tâm lý nghiêm trọng.

Cặp đôi kinh hãi phát hiện rắn hổ mang trên giường trong phòng khách sạn (Video: ViralPress).

Cuộc đụng độ giữa báo săn và linh miêu đồng cỏ

Dù thua kém hoàn toàn về kích thước lẫn sức mạnh, linh miêu đồng cỏ lại cho thấy sự hung dữ và sẵn sàng cho một cuộc chiến khi đối mặt với báo săn. Có lẽ linh miêu đồng cỏ hiểu rằng chạy trốn khỏi báo săn - loài động vật chạy nhanh nhất thế giới - là điều bất khả thi.

Tuy nhiên, báo săn lại không cho thấy sự hứng thú trong việc bắt đầu cuộc chiến với linh miêu, nên không xảy ra cuộc đụng độ nào giữa 2 con vật.

Cuộc đụng độ giữa báo săn và linh miêu đồng cỏ (Video: Roaring Earth).

Thằn lằn đứt đuôi để đánh lạc hướng kẻ thù

Thằn lằn sở hữu chiếc đuôi đặc biệt, có thể cho phép chúng tự đứt lìa ra khỏi cơ thể khi cần. Đặc biệt, phần đuôi này vẫn có thể cử động sau khi đã bị đứt để thu hút những kẻ săn mồi.

Trong tình huống dưới đây, khi đối mặt với kẻ thù, thằn lằn đã chủ động làm đứt rời phần đuôi để đánh lạc hướng kẻ đi săn và lợi dụng cơ hội nhanh chân chạy thoát.

Hươu cao cổ mất mạng khi tranh giành nguồn nước với voi

Video do một du khách ghi lại tại Khu bảo tồn Great Plains (Kenya) cho thấy một con hươu cao cổ đang uống nước tại một vũng nhỏ thì bị một con voi châu Phi ở gần tiếp cận và xua đuổi.

Khi hươu cao cổ rời đi, con voi vẫn tiếp tục truy đuổi và bất ngờ dùng ngà tấn công từ phía bên hông, khiến con vật bị hất ngã.

Dù cố gắng bỏ chạy, hươu cao cổ bị thương rất nặng và chết không lâu sau đó. Theo các chuyên gia về động vật hoang dã, những tình huống như vậy có thể xảy ra khi voi phản ứng mạnh để bảo vệ nguồn nước hoặc không gian xung quanh.

Hươu cao cổ mất mạng khi tranh giành nguồn nước với voi (Video: Kruger).

Rùa cố gắng giúp đồng loại bị lật ngửa bụng

Khi phát hiện một đồng loại bị lật ngửa, một con rùa cạn đã nhiều lần cố gắng hỗ trợ nhưng không thành công. Sau đó, người quay video đã can thiệp để giúp con vật trở lại tư thế bình thường.

Với rùa, việc bị lật ngửa có thể rất nguy hiểm vì khiến hô hấp khó khăn, cơ thể nhanh mất nước và dễ bị sốc nhiệt nếu nằm lâu dưới nắng. Trong tự nhiên, nhiều cá thể không thể tự lật lại, dẫn đến kiệt sức hoặc trở thành mục tiêu của thú săn mồi.

Chú rùa cố gắng giúp đồng loại bị lật ngửa bụng (Video: Reddit).

Đàn khỉ đầu chó hợp sức để chiến đấu với cá sấu

Video do du khách ghi lại cho thấy một con khỉ đầu chó mắc kẹt giữa sông khi chân sau bị một con cá sấu giữ chặt. Trên bờ, cả đàn với khoảng 10 cá thể đứng theo dõi tình huống.

Con vật sau đó cố gắng di chuyển dần về phía mép nước. Khi thấy đồng loại gặp nạn, đàn khỉ lao tới uy hiếp cá sấu và kéo con bị thương ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Trước số lượng khỉ quá đông, cá sấu cuối cùng rút lui xuống nước, kết thúc cuộc chạm trán.