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Thái Lan: Người đàn ông leo rào, vào chuồng hà mã nổi tiếng Moo Deng

Một người đàn ông đã bị bắt sau khi đột nhập vào khu nuôi chú hà mã lùn Moo Deng - hiện tượng mạng tại Thái Lan - để quay phim, bất chấp nguy hiểm.
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