Thái Lan: Leo rào vào chuồng hà mã nổi tiếng, người đàn ông nhận kết đắng

Theo Bangkok Post, vụ việc xảy ra vào khoảng 17h ngày 17/3 tại vườn thú mở Khao Kheow, huyện Si Racha, tỉnh Chon Buri.

Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy người đàn ông, được xác định là công dân Thái Lan, đã leo qua hàng rào vào khu nuôi chú hà mã lùn tên Moo Deng và mẹ của nó là Jona. Người này mang theo máy tính bảng, tiến lại gần để quay phim và chụp ảnh trước khi trèo ra ngoài.

Thái Lan: Người đàn ông leo rào, vào chuồng hà mã nổi tiếng Moo Deng (Video: Vườn thú Khao Kheow).

Ban quản lý vườn thú cho biết người này đã lợi dụng thời điểm nhân viên đang bận dọn dẹp buổi tối để lẻn vào khu vực cấm.

Theo hãng thông tấn AP, người đàn ông ở trong khu nuôi hà mã khoảng 1-2 phút trước khi bị phát hiện. Khi bị phát hiện, người này không bỏ chạy và sau đó bị cảnh sát bắt giữ.

Giám đốc vườn thú Narongwit Chodchoy cho biết, người này ban đầu bị cáo buộc xâm nhập trái phép, hiện được tại ngoại trong khi cơ quan chức năng tiếp tục điều tra động cơ.

Người đàn ông được cho là đi cùng cháu và muốn tiếp cận gần con vật để quan sát, ghi hình.

Theo People, người đàn ông không cố tiếp xúc trực tiếp với các con vật. Moo Deng và mẹ của nó không bị thương, song có dấu hiệu bị hoảng sợ.

“May mắn là anh ta không bị cắn”, ông Autthapol “Benz” Nundee - người chăm sóc Moo Deng - cho biết, đồng thời cảnh báo hà mã có thể trở nên hung dữ với người lạ.

Đội ngũ thú y hiện theo dõi sát sao tình trạng của hai con vật sau sự cố.

Hình ảnh Moo Deng cùng với mẹ vào tháng 7/2025 (Ảnh: AFP).

Moo Deng là chú hà mã lùn sinh năm 2024, trở nên nổi tiếng trên mạng xã hội nhờ các video dễ thương, thu hút lượng lớn du khách trong và ngoài nước đến tham quan.

Vườn thú Khao Kheow cách Bangkok khoảng 100km, rộng gần 800ha với hơn 2.000 cá thể động vật. Sau sự việc, phía vườn thú kêu gọi du khách tuân th các quy định an toàn, đồng thời khẳng định sẽ xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm.