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Tết Thiếu nhi "Điều ước cho em"

Chiều 1/6, báo Dân trí cùng Bệnh viện Châm cứu Trung ương tổ chức chương trình “Điều ước cho em”, thực hiện gần 100 điều ước dành tặng các em nhỏ tự kỷ, bại não.
Đọc thêm : Gần 100 trẻ bại não, tự kỷ nhận "Điều ước cho em" ngày Tết Thiếu nhi