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Tết hi vọng nơi rốn lũ Mỹ Lý

Tết này sẽ không được đủ đầy như những năm trước, bà Vi Thị Bông cũng như người dân rốn lũ Mỹ Lý (Nghệ An) chỉ mong bản làng bình yên, người dân ấm no, đủ đầy.
Đọc thêm : Tết bình yên về nơi rốn lũ