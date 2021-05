Tết Độc lập ở chiến trường

9 năm chiến đấu ở các chiến trường là 9 năm Đại tá Nguyễn Văn Thực (phường Hưng Phúc, Tp Vinh, Nghệ An) - nguyên Trưởng phòng bảo vệ an ninh Quân khu 4 đón Tết Độc lập ở mặt trận. Có những cái Tết Độc lập, "quà" cho lính chỉ là 50gr gạo tăng thêm vào khẩu phần ăn mỗi ngày. Những ngày lễ Quốc khánh trôi qua trong khỏi lửa ác liệt và những khó khăn, thiếu thốn đủ bề. Và chính cuộc đời quân ngũ đã cho ông được hưởng niềm vui, niềm hạnh phúc được đón cái Tết độc lập đầu tiên của đất nước thống nhất, non sông thu về một mối.