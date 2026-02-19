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"Tết bây giờ không còn cảnh vắng vẻ như xưa"

(Dân trí) - Đông đảo người dân và du khách tấp nập du xuân trên khắp nẻo phố phường trung tâm Hà Nội trong những ngày đầu tiên của năm mới Bính Ngọ 2026.
Đọc thêm : Khu vực phố cổ Hà Nội, quanh hồ Gươm đông kín du khách và người dân du xuân