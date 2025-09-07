Video
Tên trộm thực nghiệm lại hành vi cõng két sắt

Nguyễn Hồng Lân bịt kín mặt, đột nhập nhà người dân ở Hà Tĩnh. Anh ta dùng dây thừng cột quanh két sắt rồi cõng ra bãi đất trống cạy phá lấy tài sản.
