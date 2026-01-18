Video
Tên trộm lấy cắp xe máy nhanh như chớp, ngay giữa ban ngày

Mặc dù giữa ban ngày và đường có đông người qua lại, tên trộm vẫn ngang nhiên bẻ khóa và lấy cắp chiếc xe máy một cách đầy manh động.
