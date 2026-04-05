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Tên lửa Thiên Long 3 gặp sự cố ở lần phóng thử nghiệm đầu tiên

Thiên Long 3, tên lửa đẩy tái sử dụng được Trung Quốc kỳ vọng cạnh tranh với Falcon 9 của SpaceX, đã gặp thất bại ngay trong lần thử nghiệm đầu tiên.
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